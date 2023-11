Serien gehen weiter: 1:1 zwischen Freiburg und Darmstadt

Mehr zum Thema

Erneut Geldautomat gesprengt - Fluchtwagen gefunden Unbekannte haben in Hessen am Samstagmorgen erneut einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei fand den mutmaßlichen Fluchtwagen der Täter am Samstag verlassen im bayrischen Schöllkrippen (Landkreis Aschaffenburg), sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach. Es folgte eine intensive Fahndung nach den flüchtigen Tätern, hieß es. Hessische und bayrische Beamte seien an der Fahndung beteiligt gewesen. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen.

1000 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Frankfurt Nach einer juristischen Schlappe der Stadt Frankfurt haben am Samstag rund 1000 Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung in der Innenstadt teilgenommen. Bis zum Nachmittag sei die Versammlung ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof wie auch schon die Vorinstanz entschieden, dass das Verbot der Stadt für die Aktion Krieg beenden, Waffenstillstand in Palästina/Israel keinen Bestand hat.