Serie von Jetski-Diebstählen in Mecklenburg-Vorpommern

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern erneut Jetskis gestohlen. Die beiden insgesamt rund 30.000 Euro teuren Fahrzeuge verschwanden aus einem Hafen im Warener Ortsteil Eldenburg an der Bundesstraße 192, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag sagte. Als Tatzeit wurde die Nacht zum 28. September angegeben.

Damit wurden im September in MV bereits vier solcher Wassermotorräder entwendet. Die anderen Fälle hatten sich Anfang September an einem Campingplatz an der Müritz ebenfalls in Waren sowie in Schwerin ereignet. Die Polizei vermutet, dass die Täter gezielt solche modernen Wassersportgeräte stehlen, um sie über das Internet weiterzuveräußern. Der Gesamtschaden wird bisher auf knapp 70.000 Euro geschätzt.