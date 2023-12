Seniorin wird um mehrere zehntausend Euro betrogen

Eine 86 Jahre alte Frau ist in Wülfrath bei Düsseldorf mit der perfiden Masche Schockanruf um ihr erspartes Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro gebracht worden. Die Seniorin erhielt laut einer Polizeimitteilung am Freitag gegen Mittag einen Anruf von einer Person, die sich als ihr Sohn ausgab. Mit schluchzender Stimme klagte der Anrufer, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Frau dabei getötet wurde. Er müsse in Haft, wenn für ihn bei der Gerichtskasse keine Kaution hinterlassen werde, sagte der Anrufer.

Durch die geschickte Gesprächsführung sei die Seniorin laut Polizei derart unter Druck gesetzt worden, dass sie ihr Erspartes zusammensuchte und einer Abholerin an ihrer Wohnungstür in einem Briefumschlag übergab. Als die 86-Jährige später den Betrug erkannte, informierte sie die Polizei.