Seniorin nach Sex-Angriff gestorben: Mann vor Gericht

Stadt Leipzig hilft Wohnungslosen bei Kälte Die Stadt Leipzig stellt über den Winter Betten für wohnungslose Menschen bereit. In verschiedenen Einrichtungen gebe es zwischen dem 15. November und dem 31. März nächsten Jahres für alleinstehende Männer und Frauen täglich 250 Schlafplätze, teilte das Sozialamt am Freitag mit. Je nach Bedarf könne die Kapazität kurzfristig erhöht oder - bei andauernder Kälte - das Angebot verlängert werden. Das ungeschützte Übernachten könne bei Kälte lebensgefährlich sein, betonte das Amt.