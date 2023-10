Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt

Mehr zum Thema

Passagier stürzt auf Kreuzfahrtschiff Der Sturz eines Passagiers auf einem Kreuzfahrtschiff auf der Elbe bei Stade hat eine aufwendige Rettungsaktion zur Folge gehabt. Der Mann war am Freitagabend kurz nach dem Auslaufen des Schiffs in Hamburg an Bord gefallen und hatte sich schwer verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr fuhr mit einem Rettungsboot an das Kreuzfahrtschiff heran. Über ein Tor zum Beladen an der Seite des Schiffes kurz über der Wasseroberfläche wurde der Patient während der Fahrt in einer Trage auf das Rettungsboot gehievt. Zunächst hatte der NDR darüber berichtet.

Onay: „Phantomdebatte“ über Abschiebungen hilft nicht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hält die Diskussion um beschleunigte Abschiebungen für nicht zielführend. Diese Phantomdebatte über verschärfte Abschiebungen hilft hier gar nichts, sagte der Grünen-Politiker dem Weser-Kurier (Samstag). Wir haben in Hannover gar nicht die Spielräume, in so großem Stil abzuschieben, wie es sich der Bundeskanzler wünscht. Nennenswerte Kapazitäten in Unterkünften würden dadurch nicht frei werden. Onay forderte stattdessen, ungelöste Probleme wie die Integration, die Verfügbarkeit von Sprachkursen und die Digitalisierung von Ausländerbehörden anzugehen.