Seniorin fährt im Berufsverkehr falsch auf Autobahn 28

Eine Seniorin ist im Berufsverkehr mit ihrem Auto in falscher Richtung auf die Autobahn 28 in Delmenhorst aufgefahren. Zwei Lastwagenfahrer sicherten mit ihren Lkw das Fahrzeug der 82-Jährigen bis zum Eintreffen der Autobahnpolizei ab, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Niemand sei verletzt worden, es habe aber viele gefährliche Situationen gegeben.

Die 82-Jährige nutzte am Montagmorgen die Abfahrt der Anschlussstelle Adelheide in Fahrtrichtung Oldenburg um in Richtung Bremen zu fahren. Vom eigentlichen Verzögerungsstreifen wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen und brachte ihr Auto erst dort zum Stehen. Die Beamten ermitteln nun gegen die Seniorin wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.