Seniorenrat: Pflegeheim für viele Rentner nicht bezahlbar

Nach Doppelpack: Siwsiwadse will kein Joker mehr sein Nach seinen zwei späten Toren gegen Nürnberg meldet Budu Siwsiwadse beim KSC Ansprüche auf die Startelf an. Trainer Christian Eichner erhofft sich beim 29-Jährigen einen Aufschwung.

Letzte Woche für Gebhard Fürst als Bischof angebrochen Am Montag ist die letzte Arbeitswoche für Gebhard Fürst als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart angebrochen. Der Sprecher der Diözese bestätigte am Montag Medienberichte, wonach der Papst den Amtsverzicht von Fürst angenommen hat. Es wird erwartet, dass Nuntius Nikola Eterović dies dem Bischof am Samstag (2. Dezember) offiziell mitteilen wird.