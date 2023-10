Senioren um Luxusuhren bestohlen: Gauner-Trio verurteilt

Mehr zum Thema

Zweite Anklage nach Säureangriff auf Spitzenmanager erhoben Fünfeinhalb Jahre nach dem Säureangriff auf den Energie-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen zweiten mutmaßlichen Täter erhoben. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Wuppertal am Dienstag auf Anfrage mit. Dem 36-jährigen Angeklagten wird schwere gefährliche Körperletzung vorgeworfen. Der Prozess werde wahrscheinlich im kommenden Monat am Landgericht beginnen.

Tödliche Stiche in Herz und Schläfe: Haftstrafe für Solinger Ein 32-Jähriger aus Solingen muss wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Wuppertaler Landgericht verurteilte den Mann am Dienstag wegen tödlicher Messerstiche auf einen Kontrahenten im August 2022. Den Vater des 26-jährigen Opfers hatte er ebenfalls attackiert und mit einem Stich in die Schulter schwer verletzt.