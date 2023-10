Senior schleudert mit Wagen in Autohaus

Ein Senior ist in seinem Wagen in ein Autohaus in Radolfzell geschleudert. Polizeiangaben zufolge fuhr der 82-Jährige in drei geparkte Neuwagen und dann durch die Glasscheibe des Autohauses, ehe er im Innenraum zum Stehen kam. Es entstand ein Schaden von mehr als 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Mann hatte am Montag vom Hof des Autohauses auf eine Straße einfahren wollen und dabei einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Lastwagen übersehen. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des Mannes zurück.