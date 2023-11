Senior nach Unfall mit Auto im Krankenhaus gestorben

Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Oberhausen lebensgefährlich verletzt worden und am nächsten Tag im Krankenhaus gestorben. Der Senior hatte am Freitagnachmittag die Straße betreten, als ihn eine 20-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen anfuhr. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ersthelfer und ein zufällig anwesender Arzt versorgten den Mann, bevor er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb er laut Polizei am frühen Samstagmorgen.