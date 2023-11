Senior in Berlin-Spandau auf Parkplatz angefahren

Ein 80-jähriger Mann ist beim Überqueren eines Parkplatzes in Berlin-Spandau von einem Auto angefahren worden. Eine 34 Jahre alte Fahrerin soll den Senior am Donnerstag übersehen haben, als dieser ein Geschäft eines Einkaufszentrums am Grünhofer Weg verließ, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 80-Jährige geriet unter den Wagen der Frau und wurde eingeklemmt. Er verletzte sich an den Beinen und der Schulter und kam in ein Krankenhaus.