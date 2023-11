Senatorin: Nach Ferien erneut mit Antisemitismus an Schulen

Mehr zum Thema

Überwiegend ruhige Halloween-Nacht in Berlin Am Halloween-Abend sind die Polizei und die Feuerwehr in Berlin zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Aber die Nacht verlief weitestgehend ruhig, teilte ein Sprecher des Lagezentrums am Mittwochmorgen mit. Verletzte habe es den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht gegeben.

Wolken und örtlich Regen in Berlin und Brandenburg Viele Wolken und vereinzelt Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Immerhin in der Niederlausitz kommt es zeitweise zu Auflockerungen und Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad in der Uckermark und 15 Grad im Süden Brandenburgs.