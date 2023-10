Senatorin: Antisemitimus oft durch Erziehung und Umfeld

Mehr zum Thema

Fußgänger angefahren - stirbt im Krankenhaus Ein Autofahrer hat in Berlin-Friedrichshain einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt. Rettungskräfte brachten den 37-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Er wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt.