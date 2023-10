Senat zeigt sich mit Makkabi Berlin solidarisch

Mehr zum Thema

Tourismus erholt sich - Personalmangel belastet Gastgewerbe Die Tourismusbranche in Brandenburg hat mit einem Plus bei den Übernachtungen den Krisenmodus der Corona-Jahre hinter sich gelassen. Allerdings fällt der Zuwachs geringer aus als in anderen ostdeutschen Ländern. Ein Dauerproblem für das Gastgewerbe bleibt fehlendes Personal und damit der Service für die Gäste.

Molotowcocktails auf Polizeiauto in Kreuzberg geworfen Unbekannte haben einen Polizeiwagen während eines Einsatzes in Berlin-Kreuzberg mit Molotowcocktails beworfen. Die Brandsätze verfehlten in der Nacht zum Donnerstag jedoch das Auto und entzündeten sich auch nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Besatzung des Streifenwagens - eine Polizistin und zwei Polizisten - habe den Dienst fortsetzen können.