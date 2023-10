Senat und Bezirke beraten Verwaltungsreform: Grüne bereit

Und ich kann nur hoffen, dass die Einbindung von uns, die der Senat wünscht und auch brauchen wird, so gewährleistet ist, dass wir mitarbeiten und uns wirklich einbringen können, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Dazu sind wir bereit, auch aus der Opposition heraus. Wir sind aber nicht bereit, am Ende nur die Hand zu heben für irgendwas, in das wir nicht von Anfang an eingebunden waren. Der Senat wäre deshalb gut beraten, mit den Bezirken und mit uns zu klären, was da geht.

Dass es am Samstag die ersten Gespräche zwischen Senatskanzlei und Bezirken gegeben habe, bevor der Senat seinen Fahrplan beschließt, könne ein erster Schritt auf dem Weg zu einer funktionierenden Stadt sein, sagte die Grünen-Politikerin. Die wesentlichen Dinge liegen ja auf dem Tisch, deshalb können wir jetzt gemeinsam an die Umsetzung gehen.