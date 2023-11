Senat plant Hunderte Schulplätze in Flüchtlingsunterkünften

Nach Angaben der Senatorin sind in der weitgehend aus Leichtbauhallen bestehenden Unterkunft am früheren Flughafen Tegel derzeit rund 560 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter untergebracht. In der Unterkunft im früheren Airport Tempelhof sind es mit 20 bis 30 aktuell noch deutlich weniger.

Geplant sei, in Tegel zunächst 288 Schulplätze einzurichten und mit dem Unterricht noch in diesem Jahr zu beginnen, so Günther-Wünsch. Bis Mitte nächsten Jahres sei geplant, die Zahl der Plätze auf gut 430 aufzustocken. Im Blick hat die Bildungsverwaltung dabei auch Räume im früheren Air Berlin-Gebäude am Saatwinkler Damm.