Senat hat noch keine Lösung beim Winterabschiebestopp

49-Millionen-Euro-Coup in Berlin: Angeklagter will aussagen Die Täter sind mit Schlüsseln ausgestattet. Im Tresorraum plündern sie 295 Schließfächer, entkommen mit Luxusuhren, Schmuck, Edelmetall. Die Beute ist bis heute verschwunden. Fünf Männer stehen nun vor Gericht.

Leitfaden für Lehrer im Umgang mit extremistischen Vorfällen Seit Monaten wird in Brandenburg über rechtsextremistische Vorfälle in Schulen und auch auf Klassenfahrten diskutiert. Das Bildungsministerium gibt den Lehrkräften nun einen Leitfaden zum Umgang mit antidemokratischem Verhalten von Schülern an die Hand.