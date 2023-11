Senat: Gesetzesänderung für Tempelhofer Feld auf dem Weg

Mehr zum Thema

Berliner Unternehmen mit Politik des Senats unzufrieden Die Industrie- und Handelskammer hat dem Berliner Senat vorgeworfen, sich in aus IHK-Sicht nicht notwendigen Projekten wie der Ausbildungsumlage und dem 29-Euro-Ticket zu verlieren. Die Ausbildungsumlage schaffe weder mehr Plätze noch mehr Verträge, teilte die Kammer am Dienstag mit. Das 29-Euro-Ticket sei pure Geldverschwendung und unsolidarisch. Hohe Zinsen und Baukosten, dazu der Fachkräftemangel - wie man da das Bauen wieder in Gang kriegen soll, kann niemand sagen, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder zur Wohnungspolitik. Bei der Modernisierung der Verwaltung gebe es zwar keine Erkenntnis- aber doch ein großes Umsetzungsproblem.