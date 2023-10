Semling über Inspekteur: „Ganz normal, leistungsstark“

Mehr zum Thema

36-Jährige soll Lebensgefährten umgebracht haben Eine Frau soll ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten in Ravensburg getötet haben. Ende September meldete sie ihn als vermisst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weil der Mann aber nicht gefunden werden konnte und sich die 36-Jährige in Widersprüche verwickelte und auffällig verhielt, wurden am vergangenen Donnerstag Haus und Grundstück des Paares durchsucht. Dort wurde die Leiche des Mannes entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass er an einer Stichverletzung gestorben war.

Bauarbeiter finden rauchende Phosphor-Granate Bauarbeiter haben in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) eine Phosphor-Granate gefunden. Als sie am Freitag einen Gehweg mit einem Bagger aufrissen, fing die Granate durch Kontakt mit dem Sauerstoff an zu qualmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Finder brachte die Granate aus dem Zweiten Weltkrieg zu einer Ackerfläche auf der anderen Straßenseite. Die Feuerwehr kam und sicherte die Granate in einem Wassereimer, bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst eintraf.