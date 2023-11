Seltener Fußfesseln für Straftäter

Mehr zum Thema

Hoher Investitionsstau in Thüringer Kommunen Thüringens Kommunen schieben weiterhin einen Investitionsstau von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr vor sich her. Zu diesem Ergebnis kommt der Kommunalmonitor, der am Montag von der Thüringer Aufbaubank in Erfurt vorgestellt wurde.

Mehr Firmenpleiten in Thüringen In Thüringen sind in diesem Jahr bislang mehr Unternehmen in die Pleite gerutscht als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September meldeten 187 Firmen bei den Amtsgerichten Insolvenz an, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das seien zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr.