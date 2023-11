Seltener Einsatz von Fußfesseln für Straftäter

Mehr zum Thema

Ermittlungen nach brennenden Zetteln vor Erfurter Synagoge Nach dem Verbrennen von Solidaritätsbekundungen für die Menschen in Israel vor der Erfurter Synagoge ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung. Bei den Ermittlungen werde auch ein möglicherweise antisemitisches Motiv geprüft, sagte der Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Tatverdächtigen seien bislang noch nicht vernommen worden.