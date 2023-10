Während der vielen Stunden in Kliniken ist seine Mutter immer bei ihm.

Während der Operation entfernen die Ärzte alle Fremdkörper aus dem Bauch des Jungen. Sollten Fäkalien zurückbleiben, können die schwere Entzündungen auslösen. Doch die wichtgste OP steht noch aus.

Am nächsten Tag wird das Baby in eine andere Klinik verlegt. Dort wollen Spezialisten seinen Darm öffnen. Charlie wird ein künstlicher Darmausgang gelegt. Während der Oparation versetzen ihn die Ärzte sogar in ein künstliches Koma, damit die Belastung für den kleinen Körper möglichst gering ist.

