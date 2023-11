Sektflaschen werden leichter

Mehr zum Thema

Landtag: Solarenergie und Frauen in Kommunalpolitik Thema Der Ausbau der Solarenergie ist eines der Hauptthemen des zweiten Plenartags im rheinland-pfälzischen Landtag. Zunächst geht es am Mittwoch in Aktuellen Debatten (9.30 Uhr) aber auf Antrag der Grünen um Frauen in der Kommunalpolitik. Die AfD will anschließend über schlechte Deutsch-Kenntnisse von Schülern sprechen. Auf Antrag der FDP befassen sich die Abgeordneten auch mit der Frage, wie Wirtschaft und Verkehr schneller voran gebracht werden können.