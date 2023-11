SEK-Einsatz in Havelland-Ort: Hintergründe unklar

Mehr zum Thema

BR Volleys siegen souverän 3:0 in Friedrichshafen Die Berlin Volleys bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen behauptete sich der deutsche Meister am Freitagabend dank eines rundum souveränen Auftritts mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:20). Es war bereits der dritte Pflichtspielsieg der Berliner gegen den Erzrivalen vom Bodensee innerhalb von nur 19 Tagen. Zuvor hatten sie den VfB beim Bounce-House-Cup (3:0) und im Pokal-Achtelfinale (3:2) bezwungen.