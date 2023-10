SEK-Einsatz in Hannover: Verdacht auf Menschenraub

In Hannover ist es am Montag wegen des Verdachts auf Menschenraub zu einem SEK-Einsatz gekommen. Eine Person sei vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hildesheim. Einem Augenzeugen zufolge war das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Morgen an einem Reihenhaus im Osten der Stadt angerückt und hatte das Gebäude gestürmt. Die Durchsuchung erfolgt in einem Verfahren wegen des Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Details wollte die Behörde zunächst nicht nennen.