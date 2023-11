Für Natalja K., die Mutter des verschwundenen Robert-Daniel, ist seit über zehn Tagen nichts mehr wie vorher. Sie kann sich nicht erklären, was mit ihrem Sohn passiert ist: „Ich kenne das gar nicht von ihm. Er hat sich täglich, oft mehrmals, bei uns gemeldet und angerufen“, erzählt sie im RTL-Interview. Jetzt herrscht seit über einer Woche absolute Funkstille.

An einem Freitagabend vor zwei Wochen (13. Oktober) verlässt Robert-Daniel K. seine Unterkunft auf dem Campus der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg-Horn zum letzten Mal. Am nächsten Morgen wird er von einer Überwachungskamera aufgenommen – rund 15 Autominuten entfernt, stadtauswärts: „Es liegen Hinweise dazu vor, dass sich der Gesuchte am 14.Oktober gegen 10:30 Uhr an einem Geldautomaten in Reinbek-Glinde aufgehalten hat“, erklärt der Sprecher der Polizei Hamburg, Joshua Ahlers, im Gespräch mit RTL. Es ist bis heute das letzte Lebenszeichen vom jungen Mann.

