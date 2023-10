Seit Hamas-Angriff rund 370 Verdächtige in Berlin ermittelt

Mehr zum Thema

Chlorgas tritt in Surfhalle aus: Zehn Menschen mit Reizung Zehn Menschen sind nach einem Chlorgas-Unfall in einer Surfhalle in Berlin-Lichtenberg ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, war am Montagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache Chlorgas ausgetreten und hatte zu einer erhöhten Konzentration geführt. Zehn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten leichte Atemwegsreizungen erlitten.