Seit Beginn des Gaza-Kriegs 71 Straftaten in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen Polizisten nach antisemitischem Vorfall In Sachsen-Anhalt wird nach einem mutmaßlich antisemitischem Vorfall gegen einen Polizisten ermittelt. Anlass ist ein Post in einer privaten Chatgruppe, bestätigte das Innenministerium am Freitag auf Anfrage. Angehörige der Landesbereitschaftspolizei hätten diesen bemerkt und dem Vorgesetzten gemeldet. Die Beamtinnen und Beamten und insbesondere der Vorgesetzte sind nach den hier vorliegenden Informationen sofort eingeschritten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Positives Fazit bei Bekämpfung von Jugendkriminalität Die Polizei hat bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität in Halle ein positives Zwischenfazit gezogen. Während im Monat August beispielsweise 23 Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Raubdelikten unter Jugendlichen erfasst wurden, waren es im Oktober sechs, teilte die Polizei am Freitag mit. Es habe personelle Verstärkungen gegeben, hieß es. Damit konnte die sichtbare Präsenz noch einmal deutlich erhöht werden. Weiterhin sind auch Kräfte in Zivil im Einsatz, um Täter auf frischer Tat stellen zu können.