Seilbahnunglück in Liberec: Vier Personen beschuldigt

Inflationsrate erstmals seit 19 Monaten unter fünf Prozent Der Anstieg der Verbraucherpreise in Sachsen hat sich im Oktober leicht abgeschwächt. Die Jahresteuerungsrate lag erstmals seit 19 Monaten unter der Marke von fünf Prozent und erreichte voraussichtlich 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Im Oktober 2022 war die Jahresteuerung fast doppelt so hoch (8,8 Prozent).