Seibeld wünscht sich mehr mäßigende Stimmen von Muslimen

Ermittlungen in zwölf Fällen im Zusammenhang mit Gaza-Krieg Die Polizei in Brandenburg ermittelt in zwölf Fällen wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel gebe es zwölf Sachverhalte, die einen Bezug dazu aufwiesen, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam, Mario Heinemann, am Mittwoch. Es handle sich um Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen. Ob es auch antisemitischen Charakter hat, müssen wir erst noch prüfen, sagte Heinemann. Die Polizei bewerte die Sicherheitslage für Brandenburg täglich neu und habe Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen auch verstärkt. Am Mittwochabend war in Potsdam erneut eine Kundgebung aus Solidarität mit Israel geplant.