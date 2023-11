"Sehr schöner Junge": Muhammad Ali machte Boy George ein Kompliment

Was für eine Ehre für Boy George (62): Als der britische Sänger einst die Box-Legende Muhammad Ali (1942-2016) traf, machte dieser ihm ein überraschendes Kompliment. Laut George habe Ali zu ihm gesagt: "Du bist ein sehr schöner Junge." Diese Erinnerung teilte der Musiker nun im britischen Fernsehen in der "The Graham Norton Show". Boy George sei dem Sportler einst in einem Londoner Nachtclub begegnet, noch einige Jahre vor seinem Durchbruch als Sänger.

"Wir hatten ein Bild von Muhammad Ali neben einem Bild des Papstes", sagt der 62-Jährige. "So wichtig war das in unserer Familie." Der "Karma Chameleon"-Sänger habe sich an der Security vorbeigeschmuggelt, er sei total aus dem Häuschen gewesen. "Ich habe gesagt: 'Oh mein Gott, mein Vater liebt dich. Wir haben ein Bild von dir auf einem Spiegel in unserem Flur'", erzählt er dem Moderator Norton in der Sendung.

Schon damals habe sich Boy George verkleidet und mit seinen bunten Outfits die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Als er den Box-Weltmeister traf, habe ihn dieser gefragt: "Bist du ein Junge oder ein Mädchen?" Nachdem ihn der Sänger aufgeklärt hatte, habe Muhammad Ali erwidert: "Du bist ein sehr schöner Junge." Bis heute verehre der Sänger den verstorbenen Boxer.

spot on news