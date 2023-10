Segelboot ausgebrannt: Gutachter sieht Brandstiftung

Mehr zum Thema

MV-Ratspräsidentschaft 2023/2024: „Vereint Segel setzen“ Die am 1. November beginnende Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns steht unter dem Motto Vereint Segel setzen. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin bekannt. Das Bundesland übernimmt zum dritten Mal den Vorsitz in der Länderkammer. Für MV sei dies eine Ehre und großartige Chance, unterstrich Schwesig.

Auto rammt Damhirsch: Fahrerin verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Damhirsch ist eine Autofahrerin in Westmecklenburg verletzt worden. Der Wagen der 73-Jährigen prallte am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 5 bei Pritzier (Ludwigslust-Parchim) mit dem Wildtier zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Seniorin kam in eine Klinik. Am Auto entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Wildtier überstand den Zusammenstoß nicht. Die Polizei in Westmecklenburg weist im Herbst immer wieder auf das erhöhte Wildunfallrisiko hin.