Segel-Bundesliga: Rekordmeister NRV stürmt zum siebten Titel

Mehr zum Thema

Fliegerbombe soll in Kiel entschärft werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden am Kieler Ostufer immer wieder entdeckt. Der jüngste Fund ist aber ein besonderer Fall, denn diese Bombe muss zur Entschärfung erst aus der Schwentine geholt werden.

Nach Rekordhochwasser Lage in Flensburg wieder entspannt In Flensburg ist das Hochwasser auf einen Rekordwert gestiegen. Doch schnell floss das Wasser auch wieder ab. Der Leiter des Führungsstabs ist erfreut, wie schnell sich alles entspannt.