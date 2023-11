Seemannsmissionen starten Weihnachtsaktion für Seeleute

Seeleute haben es an Weihnachten schwer: Weit entfernt von ihren Familien müssen sie die Feiertage oft allein verbringen. Um sie ein wenig aufzumuntern, gibt es die Aktion „Christmas in the Box“.

Unter dem Motto Christmas in the Box starten die Seemannsmissionen in Hamburg wieder ihre Weihnachtsaktion für Seeleute. Dabei kann jeder als Wichtel oder Weihnachtsmann Seeleuten eine Freude bereiten. Seeleute haben ein ganz besonderes Päckchen zu tragen, wenn sie Weihnachten nicht bei ihrer Familie sein können, sagte Jörn Hille, Leiter Seemannsclub Duckdalben. Eine Win-Win-Aktion für beide Seiten: Denen an Land macht es Spaß, ganz einfach Gutes zu tun und für Seeleute ein Geschenk zu packen. Und die Seeleute haben Freude daran, es auszupacken. Und es zeigt, dass jemand gerade an diesen Tagen an sie denkt.

Für die Aktion sollten Standardschuhkartons in eine Präsent-Box verwandelt werden. Aber auch jede andere – verpackte - Gabe in transportabler Größe werde bei den Seemannsmissionen gesammelt, um sie an den Feiertagen an Bord von Containerschiffen, Schleppern, Tankern und Hafenbaggern zu bringen. Gefragt sind Kleidung wie Socken, Mützen, Handschuhe, Süßigkeiten, Hygieneartikel wie Deo, Duschgel, Shampoo und Zahnpasta. Dazu ein möglichst englischsprachiger Weihnachtsgruß und Weihnachtsdekoration. Bis zum 23. Dezember können die Geschenkboxen bei den Hamburger Seemannsmissionen abgegeben werden.