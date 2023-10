Seehund schwimmt durch Hafenbecken: Stadt gibt Entwarnung

Mehr zum Thema

Millionensummen für zwei Lottogewinner aus Niedersachsen Gleich zwei Lottospieler aus Niedersachsen haben jeweils fast zwei Millionen Euro bei dem Klassiker 6 aus 49 gewonnen. Die zunächst noch unbekannten Gewinner tippten am Samstag die richtigen sechs Ziffern, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Einer der beiden niedersächsischen Gewinner von jeweils 1.998.120,10 Euro in der Gewinnklasse 2 habe seinen Spielschein mit zehn getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle im Landkreis Stade abgegeben, der andere habe zwölf Felder im Internet getippt.