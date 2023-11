Sechster Eurocup-Erfolg im Spiel für Ulms Basketballer

Mehr zum Thema

Jugendliche im Elsass zwei Monate vermisst Zwei Monate nach dem Verschwinden einer 15-Jährigen im Elsass haben Fahnder am Mittwoch die Wohnung eines Mannes in der Region durchsucht. Das bedeute aber nicht, dass es einen konkreten Verdächtigen gebe, berichteten die Zeitung Le Parisien und der Sender France Info unter Verweis auf die Ermittler. Die Staatsanwaltschaft in Straßburg habe die Durchsuchung angeordnet, die Nachforschungen gingen weiter, hieß es.

Sanierung der Rheinbrücke bei Waldshut verzögert sich Die gesperrte Eisenbahnbrücke zwischen den Städten Waldshut-Tiengen im südlichen Baden-Württemberg und Koblenz in der Schweiz wird nicht vor Mitte 2024 wiedereröffnet. Am Mittwoch gaben die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bekannt, dass die Instandsetzung der mit Asbest belasteten Rheinbrücke deutlich länger dauern werde als geplant. Die Sanierung des über 150 Jahre alten Bauwerkes war im April begonnen worden. Die Wiedereröffnung wurde bereits zuvor von Oktober auf Dezember verschoben.