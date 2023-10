Sechsstelliger Schaden nach Brand in Unterfranken

Mehr zum Thema

Nach Tod von Jugendlichem in Lohr Tatmotiv weiter unbekannt Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen im unterfränkischen Lohr am Main ist das Tatmotiv weiter unbekannt. Im gegenwärtigen Ermittlungsstadium können hierzu noch keine Auskünfte erteilt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg am Mittwoch mit. Eine Aussage des Beschuldigten liegt bislang nicht vor. Zudem stünden noch weitere Zeugenvernehmungen an. Das vor wenigen Tagen gefundene Handy des Opfers mit italienischer Staatsbürgerschaft sei noch nicht vollständig ausgewertet. Das Handy des mutmaßlichen Täters hat die Polizei ebenfalls und analysiert die Daten darauf.