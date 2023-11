Sechsstelliger Schaden nach Balkonbrand

Bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Birkenfeld ist ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zum Montag niemand. Das Gebäude in Idar-Oberstein musste evakuiert werden, die Bewohner konnten aber noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war zunächst unklar.