Sechsjähriges Kind stürzt aus sechstem Stock in Wohnhaus

Feuer in JVA-Haftraum: Zwei Personen leicht verletzt Ein Gefangener in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck hat in seiner Zelle seine Matratze angezündet. Bedienstete der JVA hätten das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die JVA am Freitag mit. Der Gefangene habe durch das beherzte Eingreifen einer JVA-Bediensteten am Donnerstag aus dem Raum gerettet werden können.