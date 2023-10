Sechsfache Mutter erstochen: Lebenslange Haft gegen Ehemann

Mehr zum Thema

Verbot von judenfeindlichen Vereinen gefordert Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin hat nach der anti-israelischen Versammlung in Neukölln ein Verbot von Vereinen gefordert, die Judenhass verbreiten. Ohne organisatorische Strukturen wäre das in diesem Ausmaß nicht denkbar, es bedarf dringend Vereins- und Betätigungsverbote, sagte Samuel Salzborn der Welt. Der Bund müsse prüfen, welche Organisationen hier alle in den Blick genommen werden müssen. Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun zeige sich seit geraumer Zeit als zentraler Akteur. Der widerwärtige antisemitische Terror gegen Israel führt wieder einmal zu antisemitischen Aktionen in Berlin - wer sich bei solchen antisemitischen Terrorattacken nicht mit Israel solidarisiert, ergreift Partei für den antisemitischen Terror.