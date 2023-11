Sechs Verletzte bei Glätteunfall

Mehr zum Thema

Mann aus Reichsbürgerszene in Schleswig-Holstein verhaftet Ein mutmaßliches Mitglied der Reichsbürgerszene und mutmaßlicher Unterstützer einer terroristischen Vereinigung ist in Schleswig-Holstein verhaftet worden. Die Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg habe mit Hilfe des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein außerdem zwei Durchsuchungsbeschlüsse im Raum Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) vollstreckt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.