Sechs Schulen für Arbeit gegen Antisemitismus ausgezeichnet

GEW ruft Lehrkräfte in Bremen zum Warnstreik auf Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) alle Tarifbeschäftigten an Bremer Schulen zum Warnstreik auf. Im Anschluss an eine Personalversammlung am Mittwoch sei ab 14.00 Uhr eine Aktion unter dem Motto Profis brauchen mehr! geplant, wie die GEW am Montag mitteilte. Für Donnerstag ruft die GEW zu einem ganztägigen Warnstreik auf. So will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben die Forderungen in der laufenden Tarifverhandlung bekräftigen.

Uni Oldenburg bildet Lehrkräfte für Niederdeutsch aus Er ist in Niedersachsen einzigartig: Den neue Studiengang Niederdeutsch, den die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg seit diesem Wintersemester anbietet. Das Studium richtet sich an künftige Lehrkräfte, die an weiterführenden Schulen das Fach Niederdeutsch lehren wollen. Wenn Niederdeutsch als Unterrichtsfach an weiterführenden Schulen etabliert wird, kann das die Chance erhöhen, dass die Sprache lebendig bleibt, sagt Doreen Brandt, Juniorprofessorin für Niederdeutsche Literatur in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive an der Universität Oldenburg.