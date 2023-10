Sechs Projekte: Denkmalpflege Bundesprogramm Industriekultur

Mehr zum Thema

Stadt und Jüdische Gemeinde erinnern an Opfer Die Stadt Halle und die Jüdische Gemeinde zu Halle erinnern am kommenden Montag gemeinsam an die Opfer des antisemitischen und rechtsradikalen Terroranschlags vor vier Jahren. Im Hof der Synagoge werde es eine Gedenkzeremonie geben, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Geplant sei ein stilles Gedenken, an dem neben Bürgermeister Egbert Geier und dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki, auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff teilnehme.

Unbekannte stehlen Tresor aus Hotel in Magdeburg Zwei unbekannte Täter haben aus einem Hotel in Magdeburg einen Tresor gestohlen. Zuvor brachen die Täter gewaltsam ein Rollgitter zu einem Verkaufsraum auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach gelangten die Täter am frühen Dienstagmorgen aus noch ungeklärte Weise in das Hotel. Der Sachschaden wird bislang auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei sicherte den Angaben zufolge Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem sucht sie nach Zeugen.