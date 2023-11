Sechs Menschen bei Unfall in Duisburg-Marxloh verletzt

Mehr zum Thema

Korrigierte Angaben zu Veranstalter von Taliban-Auftritt Nach dem Auftritt eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee hat der Dachverband Ditib seine ursprünglichen Angaben zum Veranstalter korrigiert. Leider ist uns bei dem Namen des Vereins ein höchst unglücklicher Fehler unterlaufen, so dass wir fälschlicherweise den «Afghanischen Kulturverein Meschenich e.V. als Veranstalter und Nutzer des Saals angegeben haben», teilte der Dachverband, dem die Moschee angehört, am Samstagabend mit. Tatsächlich sei der Saal Personen zur Verfügung gestellt worden, die Ditib als Vorstand des Vereins Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. bekannt seien und in dessen Namen handelten.

Toter Mann nach Brand in Obdachlosenheim in Münster entdeckt Bei einem Zimmerbrand in einem Obdachlosenheim in Münster haben Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam für den 82-Jährigen am Samstag jede Hilfe zu spät. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Brand selbst konnte nach wenigen Minuten gelöscht werden. Die Ursachen für das Feuer und den Tod des Mannes waren zunächst unklar. An dem Einsatz in der Nähe des Bremer Platzes waren rund 29 Feuerwehrleute beteiligt.