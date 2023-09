Sechs Menschen bei Autounfall in Nordhessen verletzt

Mehr zum Thema

Loriot-Ausstellung „Ach was“ präsentiert unbekannte Werke Zum Teil noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten von Loriot werden in der Ausstellung Ach was des Caricatura-Museums in Frankfurt präsentiert - dazu gehören seine Zeichnungen während des Zweiten Weltkriegs und frühe Werbegrafiken. Loriot war ein Phänomen, ein großzügiger Mensch, Gentleman, Mops- und Opernliebhaber, sagte der Museumsleiter Achim Frenz am Dienstag über den 2011 gestorbenen Humoristen, der in seiner Arbeit immer wieder das Scheitern zwischenmenschlicher Kommunikation und perfektionistischen Strebens parodierte.