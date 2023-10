Sechs Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Mehr zum Thema

Bäume für Gasleitung in Freiburg gefällt: Polizeieinsatz Schon vorher gab es viel Streit über das Thema: Wegen der Verlegung einer Gasleitung sind Bäume im künftigen Freiburger Stadtteil Dietenbach gefällt worden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Polizei war nach eigenen Angaben vor Ort, weil es einen Anruf gab, wonach ein vermummter Mann mit einen Benzinkanister in der Gegend unterwegs gewesen sein soll. Der Unbekannte wurde zunächst nicht gefunden, weitere Vorfälle am Rande der Arbeiten habe es nicht gegeben, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage.