Sechs Männer nach Überfällen auf Prostituierte vor Gericht

Vor dem Landgericht Wuppertal hat am Mittwoch ein Prozess gegen sechs Jugendliche und Heranwachsende wegen Überfällen auf Prostituierte begonnen. Die Angeklagten in Alter zwischen 16 und 21 Jahren sollen im Sommer 2022 in Wuppertal und Solingen in unterschiedlicher Beteiligung drei Frauen überfallen und bedroht haben. Ihnen wird unter anderem schwerer Raub vorgeworfen, teils in Tateinheit mit Vergewaltigung und Freiheitsberaubung oder in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zwei der Angeklagten leben in einer pädagogischen Einrichtung.

Drei zum Tatzeitpunkt jugendliche Angeklagte sollen im Mai 2022 in Wuppertal eine Prostituierte in ihrer Wohnung aufgefordert haben, ihnen Geld zu geben. Einer soll dabei eine echt aussehende, schwarze Pistole in der Hand gehabt haben. Nachdem die Frau kein Geld herausgab, soll sie mit vorgehaltener Waffe aufgefordert worden sein, sich auszuziehen und dann sexuell missbraucht worden sein. Nachdem die Angeklagten in der Wohnung kein Geld fanden, sollen sie zwei Handys gestohlen haben. Angeklagt sind zwei weitere Überfälle in Solingen und Wuppertal.

Zu Prozessbeginn kündigten alle Angeklagten Aussagen an, teils schriftlich oder über den Verteidiger. Einer erklärte, er sei nach Solingen gegangen, in der Erwartung Fußball zu spielen. Wenn er gewusst hätte, was der Mitangeklagte geplant habe, wäre er nicht in die Wohnung gegangen, sagte der junge Mann. Bis Anfang Dezember sind sieben weitere Termine geplant.