Sebastian Walter: Wagenknecht sollte Linke-Partei verlassen

Mehr zum Thema

Palästinensergruppe rechtfertigt Demon und Hamas-Terror Eine Berliner Unterstützergruppe für Palästina hat eine von der Polizei am Samstag unterbundene Demonstration in Neukölln als legitim verteidigt. Die Berliner Polizei habe das Demonstrationsrecht aus politischen Gründen eingeschränkt und nehme einseitig Partei für die verbrecherische Besatzung durch Israel, kritisierte die Anmelderin der Demonstration von der Gruppe Free Palestine auf Instagram.