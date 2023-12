Sebastian Schrempp bleibt Oberbürgermeister von Rheinstetten

Rheinstettens amtierender Oberbürgermeister Sebastian Schrempp hat die Oberbürgermeisterwahl erneut gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis setzte sich der CDU-Politiker bei der Wahl am Sonntag mit 73,3 Prozent der Stimmen gegen seine Herausforderin Isabella Metzke durch, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite mitteilte. Metzke bekam 26,53 Prozent der Stimmen. Die 29-Jährige ist zwar SPD-Mitglied, war aber bei der Wahl überparteilich angetreten. Die Wahlbeteiligung lag in der badischen Stadt im Kreis Karlsruhe bei 43,09 Prozent.

Für den 45 Jahre alten Schrempp ist es die dritte Amtszeit. Er war 2007 mit 29 Jahren zum ersten Mal an die Rathausspitze in Rheinstetten gewählt worden. Der gebürtige Freiburger wohnt seit seiner frühesten Kindheit in der Kommune. Zur Wahl waren an diesem Sonntag laut Stadt rund 17.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen worden.