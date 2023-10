Seawolves verpflichten neuen Center nach Gloger-Ausfall

Mehr zum Thema

Brennende Autos in Rostock: Vermutete Brandstiftung Im Rostocker Viertel Lütten Klein sind in der Nacht auf Sonntag zwei Autos ausgebrannt. Nach Polizeiangaben schließt die Feuerwehr ersten Erkenntnissen zufolge aus, dass sich die beiden Autos selbst entzündet haben. Die Flammen seien von einem Wagen auf das daneben geparkte Fahrzeug übergegangen. Es sei glücklicherweise niemand verletzt worden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.